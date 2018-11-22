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22.11.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Россия, Спецслужбы
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Скончался высокопоставленный разведчик из санкционного списка США

В Москве на 63-м году жизни умер начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Коробов.

Об этом сообщает телеканал Минобороны РФ «Звезда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что Коробов скончался после тяжелой и продолжительной болезни, однако, чем именно болел покойный не уточняется.

Коробов стал вторым скоропостижно скончавшимся руководителем российской военной разведки за последние три года. Его предшественник на этой должности Игорь Сергун ушел из жизни на 59-м году жизни в доме отдыха ФСБ РФ «Москвич» после обширного инфаркта 3 января 2016 года.

Известно, что Игорь Коробов в рамках своей должности осуществлял общее руководство действиями российских военных разведчиков в ходе военной операции России в Сирии.

Высокопоставленного российского разведчика не любили в США – там его дважды внесли в санкционный список – 29 декабря 2016 года в связи с «действиями по подрыву демократии в США» и 20 сентября 2018 года «за вмешательства» в американские выборы 2016 года.

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