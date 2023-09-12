Скончался народный артист Украины, плакавший после избиения майданщиками

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На 79-м году жизни скончался советский и украинский композитор, музыкант-аккордеонист, телеведущий и бывший депутат Верховной рады Ян Табачник.

Он умер в одной из клиник Тель-Авива, где лечился от рака, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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Табачник входил в парламентскую фракцию Партии регионов, запрещенную после путча 2014 года.

Его песни были в репертуаре Иосифа Кобзона, Людмилы Гурченко, Валентины Толкуновой и других известных артистов.

Покинувший под угрозой политических репрессий Украину киевский журналист Александр Чаленко в своем тг-канале рассказал, как в марте 2014 года оказался без денег в Москве, после чего с ним связался Табчник.

«Позвонил мне. Сказал, что в офисе Кобзона в гостинице Пекин я могу забрать 1000 долларов. Они мне очень тогда помогли. Спасибо Вам, Ян Петрович! Земля пухом…», – написал Чаленко.

Ранее соратница Виктора Януковича Анна Герман рассказала, как Табачника, имеющего звание народного артиста Украины, избили под парламентом после путча.

«К Верховной раде нельзя было спокойно подойти. Народного депутатаЯна Табачника в один из дней просто избили у порога парламента. У него был колоссальный стресс – эмоциональный, моральный. Он звонил мне потом вечером, человек, которому скоро 70 лет, плакал как ребенок», – сказала Герман.