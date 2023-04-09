«Скорее останавливать войну, иначе – новая Новороссия» – Бортник

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Время играет не на Украину, и с каждым днём страна теряет своё население, что в критической своей точке приведёт государство к поражению даже в случае военной победы.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В наших интересах – как можно более быстрая остановка войны. Потому что не похоже на то, что изменение линии фронта приведёт к завершению войны, это будет просто приводить к новой её фазе. Война на украинской территории будет приводить к тотальному экономическому разрушению, к потере человеческого капитала, просто к потере того, что есть и являет душу нашей страны – потере нашего народа. Это тоже произошло в эпоху Руины, и потом Украина пала жертвой Российской Империи, потеряла все права в этой империи, потому что она сначала обезлюдела. Потому что эти фронты гуляли по территории нашей страны, эти вольницы, и привели к массовому оттоку населения, к нерождению новых поколений. Поэтому потом на этих территориях появилась Новороссия, потому что там не было людей, эти территории заселяли сербами, греками, немцами, российскими крепостными. Потому что после этих войн мы потеряли человеческий потенциал», – заявил Бортник.

Именно поэтому, по его словам, сейчас в интересах Украины – поиск модели как можно скорейшего прекращения войны.

«При этом [речь не идёт] о потере территориальной целостности или, тем более, суверенитета. За свои суверенитет и территориальную целостность надо бороться. Одновременно и военным, и дипломатическим путём. Но военный путь борьбы не всегда означает ведение войны, кстати. Посмотрите, как Китай и другие страны используют военную угрозу для достижения своих целей часто. Но если эта война пройдёт ещё три, пять лет на территории Украины, мы в любом случае станем жертвой этой войны», – подчеркнул политолог.

Он объяснил, что даже поражение армии РФ может стать Пирровой победой.

«Возможно, мы угробим Российскую Империю, это правда, у нас есть шанс угробить Российскую Империю. Но это будет …победа, которая в стратегическом плане несёт дополнительные риски. Вот, о чём надо думать», – сказал Бортник.