Скорее вернутся границы СССР, чем Украины 91-го года – Арестович

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Украинские солдаты массово дезертируют или сдаются в плен, потому что понимают безнадежность участия в войне. Когда речь заходит о цели выйти на границы 91-го года, солдаты, скорее, согласятся, что в виду имеются границы Украины в составе Советского Союза, а не независимого государства.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу сказать страшную вещь – массовая сдача в плен или оставление позиций сейчас в украинской армии. Потому что в стране отсутствует базовая мотивация сражаться. У массы людей – не у отдельных славных бригад и так далее, – у массового населения, пойманного и засунутого в бусики, и даже просто пришедшего в военкомат по повестке. Почему отсутствует базовая мотивация сражаться – потому что цели войны нереальны. Чего у нас не понимают, когда ставят нереальные цели войны? Это лучший, гарантированный и проверенный способ деморализовать солдата и население. И заодно – всех союзников», – отметил он.

«Главный рефрен здесь, на Западе, простой – поставьте реалистичные цели войны. Солдат или военнослужащий, которого ловят и мобилизируют, понимая, что он должен идти к границам 91-го года, видя, как его готовят в учебном центре и как его потом применяют, понимает, что о границах 91-го года может пойти речь, но, скорее – 23 августа 91-го года. Поэтому он заведомо понимает, что его дело безнадежно», – заключил Арестович.