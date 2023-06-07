«Скорей начнётся ядерная война» – в Киеве не верят в захват сухопутного коридора в Крым
Россия готова оборонять Крым и сухопутный коридор к нему не только от ВСУ, но от всех армий НАТО и американского флота.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Подходы к Крыму Россия будет удерживать, потому что на территории Крыма расположены несколько стратегических объектов, за которые они будут реально воевать. И в случае чего применят тактическое ядерное оружие.
Кстати, в Беларуси тоже два объекта таких, за которые Россия будет воевать – вплоть до ядерной войны», – сказал Стариков.
Эксперт подчеркнул, что за Крым Россия готова воевать с Шестым флотом США, и даже вступить в ядерное противостояние со всем НАТО.
«То есть, Крым они не отдадут, они будут воевать. Они там поставили станцию предупреждения о ракетном нападении, и Черноморский флот. Этот Черноморский флот – это противодействие Шестому флоту США в Средиземном море.
Россия выстроила контроль за трубопроводами, сейчас в Турции делают газовый хаб, а также Сирия и тому подобное. То есть, Крым без реального боя и без ядерной войны они не отдадут», – подытожил он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.