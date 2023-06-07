«Скорей начнётся ядерная война» – в Киеве не верят в захват сухопутного коридора в Крым

Вадим Москаленко .  
07.06.2023 18:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Россия готова оборонять Крым и сухопутный коридор к нему не только от ВСУ, но от всех армий НАТО и американского флота.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готова оборонять Крым и сухопутный коридор к нему не только от ВСУ, но...

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«Подходы к Крыму Россия будет удерживать, потому что на территории Крыма расположены несколько стратегических объектов, за которые они будут реально воевать. И в случае чего применят тактическое ядерное оружие.

Кстати, в Беларуси тоже два объекта таких, за которые Россия будет воевать – вплоть до ядерной войны», – сказал Стариков.

Эксперт подчеркнул, что за Крым Россия готова воевать с Шестым флотом США, и даже вступить в ядерное противостояние со всем НАТО.

«То есть, Крым они не отдадут, они будут воевать. Они там поставили станцию предупреждения о ракетном нападении, и Черноморский флот. Этот Черноморский флот – это противодействие Шестому флоту США в Средиземном море.

Россия выстроила контроль за трубопроводами, сейчас в Турции делают газовый хаб, а также Сирия и тому подобное. То есть, Крым без реального боя и без ядерной войны они не отдадут», – подытожил он.

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