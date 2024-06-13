«Скоро бросится на Путина»: американский пудель Пашинян прыгнул на Батьку

Дипломатический скандал между Белоруссией и Арменией. Утром Ереван отозвал своего посла в Минске «для консультаций». После обеда белорусский МИД заявил о намерении симметрично ответить. Причиной скандала стал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Ему не понравилось, что Александр Лукашенко в мае посетил Азербайджан, где похвалил Ильхама Алиева за восстановление «возвращенного» Арцаха, пообещав всяческое содействие. Пашинян заявил, что Ереван может поменять свое отношение к ОДКБ, если Лукашенко извинится перед Арменией, или Белоруссия выйдет из организации. Но претензии к Батьке были бы справедливы, если бы сам Пашинян в своё время признал Карабах армянским, а не «слил» непризнанную республику.

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«Один из лидеров ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны (конфликт в Нагорном Карабахе в 2020 году), поощрял, верил, желал победы Азербайджану. А после этого я поеду обсуждать вопрос с президентом Белоруссии в формате ОДКБ? Разве вы не говорите о достоинстве, принципиальности? Хочу заявить, что никогда больше не буду посещать Белоруссию, пока там президентом является Александр Лукашенко. И вообще ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию», – сказал Пашинян.

Минские комментаторы сошлись в определении поведения армянского премьера – истерика.

«Пытается переключить внимание армянского общества с внутриполитической повестки на международные проблемы. В данном случае это делается за счёт эскалации отношений с Беларусью. В Минске стоически проявляли терпение к недружественным и провокационным действиям, которые в кругах, близких к официальному Еревану, приобрели системный характер. Сейчас Пашинян перешёл к прямым оскорблениям», – указал политолог Вадим Гигин.

«Вряд ли это поможет Пашиняну, его проблема – это не Лукашенко, Россия и ОДКБ, его главная проблема – армянский народ, который не хочет, чтобы страну разорвало в результате его авантюрных политических кульбитов», – считает политолог Алексей Дзермант.

«Пашинян пришел к власти с портфельчиком. С помощью цветной революции. Пашинян сделал все, чтобы спровоцировать новую войну. Пашинян сделал все, чтобы эту войну проиграть. Теперь пытается спихнуть это на других. Истеричка это называется», – пристыдил тележурналист Григорий Азаренок.

Корреспондент RT Константин Придыбайло считает: Пашинян хочет разжечь очередной Беломайдан.

«До выборов президента Беларуси около года. Соросенок-армянин не просто так втащил в свою истерику Беларусь, которая в тысячах километров. Не просто так, вылетающий из кресла, предатель народа упомянул Григорьевича. Готовиться надо белорусам снова».

Российские комментаторы сходятся на том, что Пашинян действует по указке США.

«После консультаций с американцами Пашинян стал работать в прокси-нападении на внешнеполитические уязвимости Кремля. ОДКБ, Белоруссия, следующей целью явно будет Казахстан, а следом и сам Китай. Требуется, не исключая инициативно Армению из ОДКБ, дать понять миру, что Пашинян не в своем уме, токсичен – и обращать внимание на его эскапады не следует», – предлагает политолог Максим Жаров.

«Галопом несется в пропасть. На самом деле отрабатывает то, что ему приказывают. Это же произнесено ровно после приезда делегации США. На президента Путина лапу поднять еще не рискует, но и это произойдет», – прогнозирует его коллега Марат Баширов.

«Активизация антироссийских заявлений и действий главы Армении случилась сразу после визита в Армению заместителя госсекретаря США О’Брайена. Видимо, там состоялась тайная договорённость? Все идёт к тому, что Армения выйдет из ОДКБ и ЕврАзЭс, станет партнёром НАТО, кандидатом, а потом и членом. В Армении будут размещены военные базы США и Франции как главных союзников Армении», – идет еще дальше в прогнозах Сергей Марков.