«Скоро будем просить у Путина навести в стране порядок» – украинский генерал

11.01.2022  17:09 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Авантюристская политика Владимира Заленского приведёт к тому, что русские введут на Украину миротворческий контингент без всяких ОДКБ.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил  экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Авантюристская политика Владимира Заленского приведёт к тому, что русские введут на Украину миротворческий контингент...

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«Сегодня говорят: видите, имеет место уменьшение реализации хлеба. Так это не уменьшение реализации хлеба, а это из-за того, что на хлеб у людей даже не хватает денег. Вот в чём сегодня вопрос. Вопрос в том, что может произойти социальный взрыв в любое время.

Если такая необдуманная, авантюристская политика будет и в дальнейшем, то будем тоже просить: «Владимир Владимирович, пришлите сюда десять тысяч зелёных человечков навести порядок». И не надо нам будет ни в НАТО, и ничего не надо», – сказал Москаль

«Мы же не в ОДКБ, к нам нельзя», – обеспокоенно напомнил ведущий.

«Войдут под видом защиты российских граждан и русскоговорящих граждан», – махнул рукой украинский генерал.

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