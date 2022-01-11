«Скоро будем просить у Путина навести в стране порядок» – украинский генерал

Авантюристская политика Владимира Заленского приведёт к тому, что русские введут на Украину миротворческий контингент без всяких ОДКБ.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сегодня говорят: видите, имеет место уменьшение реализации хлеба. Так это не уменьшение реализации хлеба, а это из-за того, что на хлеб у людей даже не хватает денег. Вот в чём сегодня вопрос. Вопрос в том, что может произойти социальный взрыв в любое время.

Если такая необдуманная, авантюристская политика будет и в дальнейшем, то будем тоже просить: «Владимир Владимирович, пришлите сюда десять тысяч зелёных человечков навести порядок». И не надо нам будет ни в НАТО, и ничего не надо», – сказал Москаль