04.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика
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Скоро будет поздно: Белорусскую молодежь превращают в русофобов


Международная акция в поддержку белорусской оппозиции, которая как бы спонтанно проходит во многих странах мира, на самом деле щедро финансируется западными фондами.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявила зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что в Беларусь вливаются сотни миллионов долларов. Я жила в Польше какое-то время, у меня много друзей за границей, там все очень хорошо финансируется. Например, в Швейцарии своя диаспора бечебешная (белый-червоный=белый, цвета флага белорусских националистов – ред.). Туда приглашается, например, Лявон Вольский (белорусский рок-музыкант – ред.), вечера организовывают. Нужно понимать, но если в Белоруссии контролируется эта «ручная оппозиция», то за границей она поощряется», – отметила политик.

Она считает, что финансирование белорусской оппозиции из-за рубежа несет реальную угрозу обществу.

«Такие прозападные организации общественные, которые якобы не политические. Образование, искусство, преподаватели, тренинги, семинары, к ним активно ходят чиновники. Всех артистов собрали, творческих людей. Это действительно огромные деньги, вовлекается много молодежи на эти бесконечные тренинги и семинары, и очень хорошо обрабатывается. Молодежь форматируется. Скоро момент невозврата, когда молодежь будет вернуть нельзя. Она в русофобской сфере воспитана», – сказала Мирсалимова.


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