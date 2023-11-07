Скоро для российской авиации появятся новые угрозы

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Российской авиации следует готовиться противостоять дальнобойным американским ракетам «воздух – воздух».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, полковник в отставке Владимир Попов.

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Он отмечает, что пока неизвестно, какие точно типы самолетов F-16, которые уже, возможно, находятся в Украине или будут поставлены туда позже Тем не менее эксперт считает, что это в первую очередь будут самолеты, имеющие способность уничтожать авиацию противника в воздухе.

«Помимо борьбы с российскими истребителями четвертого поколения Су-35 американские F-16 в составе ВСУ, видимо, будут пытаться бороться и с другими целями. Возможно, и с высотными истребителями-перехватчиками дальнего радиуса действия МИГ-31 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Теперь нашей авиации уже надо быть готовой дать отпор американским ракетам «воздух–воздух» серии AIM, которые используются на F-16 и последние модификации которых способны поражать воздушные цели на дальности до 180 км», – сказал Попов «Независимой газете».

По его словам, в завоевании господства в воздухе Украина надеется массово использовать высокотехнологичные беспилотники. Эксперт приводит цитату главкома ВСУ Валерия Залужного из статьи в The Economist. Украинский военачальник считает, что Украина «должна использовать отвлекающие и атакующие дроны, чтобы перегрузить российскую систему ПВО и одновременно помешать российским беспилотникам вести разведку и наносить удары».

«Главком ВСУ в своей статье в The Economist написал очевидные вещи, которые для любых военных экспертов, имеющих военно-техническое образование, не вызывают возражений и ощущения каких-то открытий. Залужный высказывает озабоченность проблемами своей боевой авиации, несовершенством украинских средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейной борьбы, инженерно-саперных войск. Но этот посыл, как бы оголяющий действительные проблемы ВСУ, он делает не для того, чтобы в западном обществе укрепилось сознание, что возможность победы над РФ заходит в тупик, если Запад не даст Киеву высокотехнологичную военную помощь. Это – элемент пропаганды, информационного противоборства, и это надо воспринимать как должное», – говорит аналитик.

Он отмечает, что, видимо, поэтому пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии к материалу в журнале The Economist заявил, что конфликт в зоне СВО «не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые стоят, должны быть выполнены».

Кроме того, полковник напомнил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что все поставленные в ВСУ американские истребители F-16 наши системы противовоздушной обороны уничтожат примерно за 20 дней работы.

«И я в это верю, поскольку российская оборонка кратно увеличивает производство высокоточного оружия, способного бороться не только с воздушными, но наземными целями противника», – резюмировал Попов, в свое время проходивший службу в войсках ПВО.