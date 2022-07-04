«Скоро до украинцев дойдёт, что есть два сценария – мариупольский и херсонский» – военный эксперт

Новости Украины

Одесситы, харьковчане, запорожцы всё больше присматриваются к тому, как развивается жизнь в городах которые быстро перешли на сторону РФ, а не были превращены в крепости ВСУ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное это то, что в Мелитополе «Промстройбанк» заработал, открыл своё отделение и в Херсоне. Главное это то, что наши внятные корреспонденты пишут, и поговорил с теми, кто там, на территории, говорят, – там семимильными шагами к интеграции идут. Нам вопросы задавали, а почему там паспорта легко и весело раздаются? То есть, если мы это делаем, мы собираемся оттуда уходить?.. Есть Херсон, в котором если кто-то что-то и делает, то украинская власть. То обстреливают своих же собственных, то теракт какой-нибудь совершат, то обос#ут их с ног до головы: «а кто они такие?». Но при этом идёт нормальная жизнь. С Бердянска уже пошел кораблик с зерном. То есть, какие-то моменты налаживаются. Люди смотрят, что города, которые сдались, у них всё зашибись получается, у них всё хорошо. И ни Одесса, ни Николаев, ни Запорожье, ни Харьков – они себе не хотят судьбы Мариуполя, Северодонецка. И сейчас вопрос стоит очень простой. Если они догадаются, что у них будет либо-либо, они может точку зрения и поменяют», – прогнозирует Трухан.

Он подчеркнул, что война ведётся не только на поле боя.

«Война – это в основном манёвры, это игра, кто кого переиграет. Сейчас играют и политики, и экономика, играют 6 тысяч рабочих, которые на восстановление Донбасса идут. Сейчас вот это всё играет, поэтому говорить о том, что мы откуда-то уйдём, я бы не стал. А говорить докуда мы дойдём – докуда сможем, туда и дойдём», – объяснил эксперт.