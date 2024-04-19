Скоро довоюемся до нехватки даже патронов – комбат «Свободы»

Украинская военная промышленность фактически простаивает, а те же дроны и системы РЭБ покупаются волонтерами из-за границы.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская правда» заявил командир нацбатальона запрещенной в РФ партии «Свобода» Петр Кузик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кузик пожаловался, что дефицит у ВСУ скоро будет не только в артиллерии, но и в боеприпасах к стрелковому оружию.

«Когда мы сейчас говорим, что мы производим – мы не производим почти ничего. FPV-дроны мы, если говорить честно, собираем тут. Потому что платы, камеры, антенны – все закупается в Китае. РЭБ системы мы тут собираем, потому что платы, более 90% внутренности покупаются за границей.

Все беспилотники на 90% волонтерские, на 95% волонтерские. РЭБ системы на 50% при помощи добрых людей куплены. Снарядов дефицит… и с каждым месяцем я слышу, что их «все больше производят», но выдают все меньше. Артиллерийских снарядов – и к советским, и к НАТОвским системам. Мы скоро довоюемся – уже ограничиваются учения из стрелковых средств, потому что, не дай Бог, дойдем и до дефицита патронов», – заключил Кузик.