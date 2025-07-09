«Скоро дроны полетят тысячами» – во Львове гадают, на кого спихнуть ответственность за ПВО
Российская армия уже способна запускать по украинским объектам по тысяче дронов в сутки.
Об этом на канале «Львов медиа» заявил украинский пропагандист Василий Пехньо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Касательно слухов о том, что будет тысяча дронов – на самом деле, русские и сейчас могут применять тысячу дронов в сутки. Если они десять дней будут не интенсивно обстреливать, то смогут собрать эту тысячу дронов.
Правда, другой вопрос – есть ли у них инфраструктурные возможности запускать, есть ли пусковые установки. Но теоретически они уже сейчас готовы это делать», – рассуждал Пехньо.
Он предложил переложить ответственность за оборону городов на органы местного самоуправления.
«Я бы в контексте обороны тыловых городов делал акцент на том, чтобы обращаться к местным громадам в плане большего привлечения их бюджетов.
Местные громады должны быть больше заинтересованы в том, чтобы защищать свои города. Но что конкретно они могут сделать? Развернуть на своей территории подготовку операторов зенитных дронов, поддержать производителей не только БПЛА, но и РЭБ.
То есть, лучше выделять деньги на это, а не на строительство клумб и стеклянные остановки», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: