«Скоро дроны полетят тысячами» – во Львове гадают, на кого спихнуть ответственность за ПВО

Тарас Стрельцов.  
09.07.2025 20:42
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Львов, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия уже способна запускать по украинским объектам по тысяче дронов в сутки.

Об этом на канале «Львов медиа» заявил украинский пропагандист Василий Пехньо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия уже способна запускать по украинским объектам по тысяче дронов в сутки. Об...

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«Касательно слухов о том, что будет тысяча дронов – на самом деле, русские и сейчас могут применять тысячу дронов в сутки. Если они десять дней будут не интенсивно обстреливать, то смогут собрать эту тысячу дронов.

Правда, другой вопрос – есть ли у них инфраструктурные возможности запускать, есть ли пусковые установки. Но теоретически они уже сейчас готовы это делать», – рассуждал Пехньо.

Он предложил переложить ответственность за оборону городов на органы местного самоуправления.

«Я бы в контексте обороны тыловых городов делал акцент на том, чтобы обращаться к местным громадам в плане большего привлечения их бюджетов.

Местные громады должны быть больше заинтересованы в том, чтобы защищать свои города. Но что конкретно они могут сделать? Развернуть на своей территории подготовку операторов зенитных дронов, поддержать производителей не только БПЛА, но и РЭБ.

То есть, лучше выделять деньги на это, а не на строительство клумб и стеклянные остановки», – добавил он.

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