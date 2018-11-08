Скоро Европа будет молить Россию спасти мир от нацистской Украины

08.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова

В киевской гимназии № 315 проходят уроки воинской доблести, на которых героизируется гитлеровское формирование – дивизия СС “Галичина”.

Об этом у себя в блоге сообщил директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Образцом «доблести» стало нацистское формирование – дивизия СС Галиция. Лекцию детям прочёл представитель сообщества Ukrainian Military Honor, которое занимается восхвалением украинцев, служивших в нацистских подразделениях. Это новейший тренд для школ по всей Украине, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением», – написал Долинский у себя в Facebook.

В свою очередь экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко интересуется, осознают ли в Европе, что и кого они поддерживают на Украине и чем это может закончится.

«Уже сегодня в Европе зафиксированы побои, подрезы людей с участием украинцев. Так что Европа играется со спичками, не замечая, что и кого она выращивают в Украине. Хочу предупредить так называемых европейцев. Вы открываете ящик Пандоры. После того, как он полностью раскроется, вы сами ужаснётесь и будете очень горько жалеть. От этой коричневой чумы 21-го века вы сами будете страдать.

И придёт тот час, когда будете умолять Россию спасти человечество от этой напасти. Только вот уже до этого момента будет много жертв. Так что, ещё раз: «Европейцы, задумайтесь, остановитесь, пока не поздно, прекратите финансировать нацистские организации в Украине, подливать масло в огонь, ведь они проводят тренинги и восхваляют гитлеровское СС в Украине», – написал Журавко у себя в Facebook.