«Скоро контрнаступ!»: американцы обещают КАБы мощнее и точнее русских – генерал ВСУ
Украине нужно продержаться хотя бы пару-тройку месяцев.
Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил украинский генерал в отставке, бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам нужно удержать позиции несколько месяцев, враг спешит наносить удары и прорываться, это два-три месяца. А мы, наоборот, готовимся к мощным контрударам, а в перспективе контрнаступательной операции нам также нужно пополнить запасы на несколько месяцев.
А если говорить дальше с учётом голосования в ближайшие дни американского пакета, тогда у нас уже меняется стратегическая инициатива. Потому что получим и ATACAMS, получим и управляемые авиационные бомбы – более точные и сильные, чем у России, получим F-16, радиолокационные системы, сверхмощные системы ПВО. Ну, и огромное количество боеприпасов», – разошелся он.
«Это даст уже системную модель преимущества на фронте. С боеприпасами, как минимум, паритет, а новейшие технологии – это явное преимущество. Потому это может быть другой расклад. Поэтому Россия спешит эти 2-3 месяца, чтобы проработать хотя бы такие целевые операции, как Часов Яр, или более широкие», – трепался Муженко.
Спасибо!
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