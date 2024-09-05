Бездарная кадровая политика киевского руководства привела к тому, что от Украины отворачиваются союзники.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады, срок полномочий которой истёк в августе, заявил бывший спикер парламента, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сегодня происходит, мощная хамская дипломатия, она разрушает нашу поддержку на международной арене, когда мы вместо профессиональных послов, которых направляем на другие направления, назначаем сексологов, политических сбитых летчиков и людей, которые просто хорошие ребята – и их некуда прислонить.

И потом мы получим разрушенный международный фронт. И потом не надо пенять на наших партнеров, рассказывая, что они нам не дают оружия лупить по врагу на их территории», – жаловался Разумков.