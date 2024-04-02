«Скоро мы увидим, как США совсем отвернутся от Украины ради Израиля» – Джонсон

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Израиль будет и дальше просить военную помощь США, которая будет оказываться в ущерб нуждам украинских неонацистов.

Об этом в эфире интернет-канала «Dialogue Works» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что они [Израиль] рассчитывают на поддержку США, и это проблематично. У США нет достаточного запаса 155-мм снарядов, чтобы и Украине, и Израилю хватило», – отметил он.

«Израиль – любимый ребёнок, ему достанется большая часть. А если останутся какие-то излишки, то они достанутся Украине. То же самое касается беспилотников, артиллерийских орудий, самолётов, танков, а также ремонтных бригад для всего этого. Так что в какой-то момент мы увидим, что происходит что-то вроде разворота», – заключил американский разведчик.