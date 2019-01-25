Скоро на всех экранах. Кого сыграет Зеленский?

25.01.2019, Киев, Сергей Устинов

Нынешние выборы на Украине несомненно войдут в историю как первые выборы за весь период почти тридцатилетней независимости, на которых в тройке главных номинантов на победу оказался совершенно несистемный человек, никогда ранее не участвовавший в политике ни на национальном, ни на муниципальном уровнях, не состоявший в партиях и не занимавший никаких постов в исполнительной власти.

Более того, этот человек – комик. Артист разговорного жанра. Клоун. Шут гороховый. И главное – сам он не стесняется ни одного из вышеприведенных эпитетов. Вы, наверное, уже и без подсказки догадались, что речь идет о шоумене из “95-го квартала” Владимире Зеленском. О нем и поговорим.

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Этого разговора не было бы, будь Зеленский “одним из” – выдвинутым прикола ради кандидатом с политической галерки, заведомо не имеющим никаких шансов, кроме возможности повеселить избирателей яркими шутками. Но наш случай – совсем другого рода. Впервые в новейшей украинской истории шут оказался популярнее действующего президента и подавляющего большинства политических мастодонтов, занимающих места в вип-ложе с середины 90-х годов минувшего столетия.

При этом феномен Зеленского еще и в том, что сам он попал в струю общественных ожиданий случайно. Благодаря комедийному сериалу “Слуга народа”, в котором он сыграл украинского президента “от народа”. Тоже, кстати, впервые в украинской истории.

Конечно, реальный Зеленский и экранный Голобородько, как говорят в Одессе, две большие разницы. Все, кто хоть немного в курсе закулисья украинской политики, знают, что у “кандидата от народа” есть свой “добрый ангел” – олигарх Игорь Коломойский. Но удивительно другое – все это от шоумена “отскакивает”, как горох. Не прилипает. А свои связи с олигархом он не скрывает, переводя это в плоскость шуток, над которыми смеется зал – причем по обе стороны экрана.

Да и потом, есть версия, проверить которую можно будет лишь по итогам выборов, что фигура Коломойского не настолько демонизирована в общественном сознании, как это порой кажется из-за аберрации близости непосредственно вовлеченным в политпроцесс журналистам и активистам.

Кандидат Зеленский – во многом искусственный продукт, однако не в этом суть. Само его появление на вершине президентского хит-парада свидетельствует о крайней степени деградации и разложения украинской политики в целом. Свидетельство того, что она – украинская политика в нынешнем виде – это такое себе “царство мертвых”. И талантливый имитатор может “сыграть роль” любого из них – министров, депутатов, президента. Это карнавализация политики, достигшая своей наивысшей стадии. Когда уже не отличить- притворяется сабж политиком, играет в политику, или действительно делает ее.

При этом имитатор на вершине политического Олимпа был бы невозможен – при всех деньгах и медиа-возможностях коломойских и иже с ними, если бы внизу, в обществе, не существовало массового запроса именно на такую фигуру. Которая самим фактом своего продвижения наглядно демонстрирует- все эти Тимошенки, Порошенки, Ляшки и прочие Рабиновичи – такие же паяцы, только на государственной зарплате. И потенциальный выход Зеленского во второй тур с любым из них будет означать соревнование клоуна с клоуном.

Примечательно, что от Зеленского-кандидата легко отскакивает традиционный для украинской политики компромат. Он не занимал никаких должностей. Не принял ни одного неправильного или преступного решения ( правильного, впрочем, тоже). Ничего не украл из бюджета. Для полярных флангов электората негативом может служить его шоу-бизнес в России или поддержка им ВСУ в нынешней войне. Но на эти группы населения он и не рассчитывает. В общем, куда ни кинь – всюду профит.

Так что неудивительно, что Зеленский — единственный из кандидатов, который потенциально способен, при определенной конфигурации, победить лидера рейтингов Юлию Тимошенко во втором туре. При этом, чисто технически вывести его во второй тур при сохранении нынешней рейтинговой динамики труда не составит.

Тем более, имея такие мощные медиа рычаги влияния на умы, какие есть у Коломойского. Ради такого дела уже задействованы столь мощные инструменты, как десакрализация “святого Майдана” и вывод на свет его “олигархической” составляющей” не просто на маргинальном эмигрантском сайте “спасителей Украины”, а в режиме “скоро на всех экранах страны”. Вот, полюбуйтесь, что именно будут “втирать” украинцам “Плюсы” Коломойского накануне выборов.

Тем, кому и этого мало, приготовлена еще более ударная доза политического обезболивающего. Там и Донбассу нашлось место, и Крыму. И даже Сенцову.

Очень тонкая и циничная игра с коллективным бессознательным уставшего от бардака и хаоса украинского постмайданного обывателя. Жаждущего стабилизации и возврата к временам “как при бабушке”, только без самой Бабушки – пускай она и дальше сидит в Ростове.

Зеленский-кандидат – это серьезно еще и потому, что он отбирает голоса не у действующего гаранта, а как раз у Тимошенко или же у кандидатов от разных фракций, развалившегося Оппозиционного блока (Александр Вилкул, Юрий Бойко, Евгений Мураев).

У Порошенко и Зеленского нет того общего избирателя, которого нужно между собой делить. У них – диаметрально разная повестка и риторика, собирающая под свои знамена непересекающиеся электоральные группы. Если у действующего президента это ультраправое, радикально националистическое и антироссийское электоральное ядро, консолидирующееся вокруг церковно-милитаристских и языковых тем, то Зеленский откровенно стебется над идеологическими “фишками” Порошенко и привлекает русскоязычную молодежь, жителей центра и востока страны, разочарованную в пятилетке радикального национализма киевскую буржуазию и другие группы, которые заинтересованы в разрядке, а не в эскалации.

И опасность для действующего президента шоумен представляет не тем, что отбирает голоса, а тем, что он девственно чист в общественном сознании, а значит, ему будет легче победить во втором туре, если он там окажется. И у него больший, чем у Порошенко резерв неопределившихся избирателей, которые могут сделать выбор в его пользу. Выражаясь языком социологов, у него банально куда меньший антирейтинг.

При этом, Зеленский удобен для истинных хозяев украинского политического цирка своей эластичностью и хорошей вживаемостью в роль. Низы ждут от него повторения в реале роли Голобородько. Но он, как хороший актер, оказавшись в кресле, может сыграть кого велят – хоть Тимошенко, а хоть и Порошенко. Может даже Януковича сыграть, но это вряд ли. Запроса на эту роль пока что нет.

Значит ли это, что президентство у Зеленского в шляпе? Совсем нет. Дело в том, что до сих пор нет ответа на ключевой вопрос. Насколько выдвижение Зеленского — это серьезно. Играет ли он роль кандидата в президенты в новом реалити-шоу, или на самом деле борется за высшую власть в стране. И, наконец, насколько далеко готов зайти в ставке на него Коломойский. При этом нет ясности, является ли Зеленский основной и серьезной ставкой олигарха на предстоящих выборах. Тем более, что как говорят СМИ, из мошны олигарха “капает” и в бюджет компании Тимошенко.

А может быть, Зеленский – это лишь инструмент троллинга и выбивания Порошенко из числа претендентов на второй тур? Или набивание цены в предстоящих торгах, когда команды Порошенко (да и Тимошенко) наверняка будут ближе к зениту кампании делать Коломойскому те или иные предложения, от которых, как говорят в фильмах про итальянскую мафию, сложно отказаться.

Готов ли Коломойский пожертвовать этим политическим активом ради каких-то экономических выгод, преференций или иных негласных договоренностей с фаворитами гонки? Тоже пока однозначного ответа нет. Таким образом, перспективы Зеленского зависят во многом от того, насколько он готов идти до конца и насколько его готов поддерживать до конца его предполагаемый спонсор. Насколько сам Зеленский кандидат реальный, а не игрушечный.

Когда мы получим четкие ответы на эти вопросы, тогда можно будет ответить и на основной вопрос — о перспективах. А пока что все, сказанное выше — это просто авансы, а никак не ожидаемый итог кампании.

Но ждать осталось недолго.