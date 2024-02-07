«Скоро начнется жара»: в Киеве обещают грандиозный политический кризис

Вадим Москаленко.  
07.02.2024 09:13
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Кризис, Политика, Украина


Поскольку Владимир Зеленский не собирается проводить выборы президента Украины, которые должны были начаться в марте 2024 года, скоро его правление станет незаконным, и в Киеве начнётся политический кризис.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку Владимир Зеленский не собирается проводить выборы президента Украины, которые должны были начаться в...

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«Вам не кажется, что президенту надо совершить все кадровые перестановки до окончания срока его полномочий, чтобы это не вызвало легитимности решений?» – поинтересовались у Романенко.

Украинский политолог подчеркнул, что зря Зеленский отказался от выборов – потом их провести будет ещё сложнее, потом что власть станет незаконной.

«Ключевое начнётся, когда закончится срок полномочий, тогда начнётся самая интересная жара. Потому что у нас же нет ответа на вопрос о том, а когда выборы.

Всё равно придётся проводить выборы в условиях войны, а нам всё время говорили что «выборы не вовремя». Ну, окей, теперь вы столкнётесь с ситуацией, когда будете думать о ом, как провести выборы уже после того, как истекли полномочия.

И это будут использовать все оппоненты Офиса – Порошенко, Залужный, Тимошенко», – сказал Романенко.

 

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