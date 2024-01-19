«Скоро о похабном мире мы будем мечтать» – украинский политолог

Из-за сокращения западной помощи Украина может оказаться в таком положении, когда даже мир на условиях России покажется бандеровцам хорошим вариантом.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт пожаловался, что страны западного блока начинают отказываться от продолжения финансирования Украины.

«Для того, чтобы о чём-то договариваться и диктовать условия, нужно иметь прочный тыл. Запад фактически являлся стратегическим тылом Украины. Этот стратегический тыл в 2024 году просаживается, и очень заметно.

Я не вижу перспективы достижения какого-то консенсуса между демократами и республиканцами относительно помощи Украине. И это наводит на грустный выбор», – сказал Золотарев.