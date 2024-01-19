«Скоро о похабном мире мы будем мечтать» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
19.01.2024 18:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Из-за сокращения западной помощи Украина может оказаться в таком положении, когда даже мир на условиях России покажется бандеровцам хорошим вариантом.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за сокращения западной помощи Украина может оказаться в таком положении, когда даже мир на...

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Эксперт пожаловался, что страны западного блока начинают отказываться от продолжения финансирования Украины.

«Для того, чтобы о чём-то договариваться и диктовать условия, нужно иметь прочный тыл. Запад фактически являлся стратегическим тылом Украины. Этот стратегический тыл в 2024 году просаживается, и очень заметно.

Я не вижу перспективы достижения какого-то консенсуса между демократами и республиканцами относительно помощи Украине. И это наводит на грустный выбор», – сказал Золотарев.

«Можно сколько угодно говорить, что никаких переговоров с агрессором, но ситуация может быть поставлена в такие условия, когда ни о чём большем, чем о похабном мире, нам мечтать не придётся», – подчеркнул политолог.

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