«Скоро по русским будут стрелять боевые роботы» – командир ВСУ
Пока наземные роботизированные комплексы используются в основном для логистики и эвакуации. Боевое применение НРК требует дешёвого решения.
Об этом в интервью «Украинской правде» заявил комполка беспилотных систем ВСУ Кирилл Верес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас в основном мы наземные роботизированные комплексы используем для эвакуации и логистики. Следующий этап, я дал командиру подразделения тайминг, условно, через две недели у нас презентация камикадзе в боевых условиях. И до конца года уже есть желание воевать на роботах, не только логистика. Как воевать?
Для начала, роботы будут стрелять. Они и сейчас минируют, есть камикадзе, но очень мало [стреляют]. Есть турели и комплексы разные с пулемётом, но это всё лирика ни о чём. Пулемётов и АГСов не хватит. Но что-то найдём, какое-то дешёвое решение. Это я как командир подразделения обозначил эту цель личному составу: «Не е..т, сделайте мне так». В других подразделениях – это в других подразделениях», – заявил Верес.
Ведущий спросил, копирует или использует противник так же роботизированные системы.
«Пока не так же, но скоро начнут. Поэтому, я сейчас не сильно хочу [распространяться]. Если мы раньше газовали, была реклама медийная, сейчас мы это почти не делаем в плане роботов. Единственное, что мы выступили по НРК эвакуации только для того, чтобы, наши командиры подразделения некоторые, б..дь, услышали. Что можно это делать, и мы повышаем живучесть личного состава. У нас смертность упадёт! Намного.
Если бы у всех всё было хорошо, я бы не выступал. Мне уже нас..ать, как будет у русских, я уже переживаю за наших. Не для красного словца, но закончится пехота – то я сам снова стану пехотой», – сказал комполка ВСУ.
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