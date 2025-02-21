«Скоро РФ полностью выдохнется!» – беглый предатель требует прекратить мирные переговоры

Вадим Москаленко.  
21.02.2025 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1547
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Американскому руководству следует прекратить любые переговоры с Москвой – и продолжать войну, пока истощённая Россия не примет капитуляцию.

Об этом в ходе дискуссии в Атлантическом совете заявил научный сотрудник Центра европейских исследований, беглый экс-заместитель министра энергетики России иноагент Владимир Милов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американскому руководству следует прекратить любые переговоры с Москвой – и продолжать войну, пока истощённая...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Сейчас возможности России в военном плане стремительно сокращаются. Мы видим значительное снижение производства в российской военной промышленности.

Таким образом, инфляция становится постоянной экономической проблемой на всех фронтах. Центральный банк мало что может с этим поделать. Объемы производства и предложения не догоняют нас из-за того же недостатка технологий за санкцией», – распинался беглый предатель.

По его мнению, ни в коем случае нельзя прекращать войну на Украине, потому что через несколько месяцев Россия якобы буде вынуждена принять любые условия капитуляции.

«Возвращаясь к идее мирных переговоров, я хочу сказать, что еще несколько месяцев – и ресурсы будут истощены на всех фронтах! И Россия оказалась бы в гораздо более уязвимом положении на переговорах и, вероятно, согласилась бы пойти на серьезные уступки. Потому что она не может, продвигаясь вперед в военном отношении, долго поддерживать военные усилия.

Так что спешка с подписанием чего-либо с Россией крайне преждевременна. Потому что мы только приближаемся к критическому уровню истощения ресурсов российской стороны, финансовых ресурсов рабочей силы военного производства.

Идти на уступки России преждевременно, потому что позиция Запада и Украины в ближайшие несколько месяцев будет гораздо более выгодной!», – убеждал нацпредатель.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить