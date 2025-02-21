Американскому руководству следует прекратить любые переговоры с Москвой – и продолжать войну, пока истощённая Россия не примет капитуляцию.

Об этом в ходе дискуссии в Атлантическом совете заявил научный сотрудник Центра европейских исследований, беглый экс-заместитель министра энергетики России иноагент Владимир Милов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таким образом, инфляция становится постоянной экономической проблемой на всех фронтах. Центральный банк мало что может с этим поделать . Объемы производства и предложения не догоняют нас из-за того же недостатка технологий за санкцией», – распинался беглый предатель.

По его мнению, ни в коем случае нельзя прекращать войну на Украине, потому что через несколько месяцев Россия якобы буде вынуждена принять любые условия капитуляции.

«Возвращаясь к идее мирных переговоров, я хочу сказать, что еще несколько месяцев – и ресурсы будут истощены на всех фронтах! И Россия оказалась бы в гораздо более уязвимом положении на переговорах и, вероятно, согласилась бы пойти на серьезные уступки. Потому что она не может, продвигаясь вперед в военном отношении, долго поддерживать военные усилия.

Так что спешка с подписанием чего-либо с Россией крайне преждевременна. Потому что мы только приближаемся к критическому уровню истощения ресурсов российской стороны, финансовых ресурсов рабочей силы военного производства.

Идти на уступки России преждевременно, потому что позиция Запада и Украины в ближайшие несколько месяцев будет гораздо более выгодной!», – убеждал нацпредатель.