Скоро России понадобятся сотни тысяч офицеров – Губарев

Максим Столяров.  
19.08.2025 18:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1312
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы подготовиться к войне с Европой, России нужно провести серьёзную реформу военного образования.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил бывший «народный губернатор Донбасса», экс-участник СВО и волонтер Павел Губарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы подготовиться к войне с Европой, России нужно провести серьёзную реформу военного образования. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, наш противник сильно дальше от нас ушел, у них школа дроноводов, тысячи выпускников. А у нас и такого рода войск нет, школы, которая поддерживается государством, тоже нет.

По сути, это новое направление в военном образовании. А оно у нас сегодня ведется кустарно. Пусть в некоторых военных вузах появились специальности, но специалистов нет. Там преподают старые дядечки, которые ничего в этом не понимают. И не проходят реформы военного образования. То есть учимся старой войне», – возмутился Губарев.

«У противника идёт развитие, они прописывают новые доктрины войны. Мы воюем по-старому, бьёмся, штурмуем сёла.

Нужно что-то менять, нужно проводить реформы под новую войну, нужны ускоренные курсы офицерские делать, полугодичные. Этого достаточно, чтобы из нормального парня сделать офицера.

А этих офицеров нужны сотни тысяч для будущей войны с Европой, где будет там задействована армия 2,5-3 миллиона человек», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить