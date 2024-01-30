Скоро российские танки схлестнутся с «Абрамсами» – Клинцевич

Игорь Шкапа.  
30.01.2024 10:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


На Купняском направлении после последних тактических успехов ВС РФ для ВСУ сложилась тяжелая ситуация.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра военных и политических исследований Андрей Клинцевич.

На Купняском направлении после последних тактических успехов ВС РФ для ВСУ сложилась тяжелая ситуация....

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«Вообще, фронт на Купянском направлении достаточно живой. Южнее города находятся три небольших населенных пункта, где есть переправы на правый берег. По этим мостам неоднократно наносились удары, частично они разрушены, где-то они ещё находятся в таком полурабочем состоянии. Для ВСУ это тяжёлая ситуация», – сказал Клинцевич в интервью «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что ВСУ приходится перебрасывать резервы на ряд направлений, в том числе на Купянское.

«Там, например, находится 4-я танковая бригада с танками «Абрамс», которые пока в боях не засветились. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время наша 1-я танковая армия с ними сойдётся в бою», – прогнозирует аналитик.

При этом он согласился, что пока рано говорить о проблемах с количественным составом ВСУ.

«На линии фронта мы действительно пока не чувствуем, что у ВСУ есть недостаток в живой силе. С личным составом у них все нормально. Да, качество снизилось, да, солдаты не настолько хорошо обучены, как прежние подразделения, которые воевали в 2022-2023 годах. Но, тем не менее, личный состав у ВСУ есть, его меньше не становится.

Мобилизационные мероприятия на Украине продолжаются. Да, люди там сопротивляются, но все равно территориальные центры комплектования выгребают и рабочих с заводов, и правоохранителей, и даже женщин, и мобилизуют их на фронт», – добавил Клинцевич.

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