Скоро российские танки схлестнутся с «Абрамсами» – Клинцевич
На Купняском направлении после последних тактических успехов ВС РФ для ВСУ сложилась тяжелая ситуация.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра военных и политических исследований Андрей Клинцевич.
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«Вообще, фронт на Купянском направлении достаточно живой. Южнее города находятся три небольших населенных пункта, где есть переправы на правый берег. По этим мостам неоднократно наносились удары, частично они разрушены, где-то они ещё находятся в таком полурабочем состоянии. Для ВСУ это тяжёлая ситуация», – сказал Клинцевич в интервью «Московскому комсомольцу».
Он добавил, что ВСУ приходится перебрасывать резервы на ряд направлений, в том числе на Купянское.
«Там, например, находится 4-я танковая бригада с танками «Абрамс», которые пока в боях не засветились. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время наша 1-я танковая армия с ними сойдётся в бою», – прогнозирует аналитик.
При этом он согласился, что пока рано говорить о проблемах с количественным составом ВСУ.
«На линии фронта мы действительно пока не чувствуем, что у ВСУ есть недостаток в живой силе. С личным составом у них все нормально. Да, качество снизилось, да, солдаты не настолько хорошо обучены, как прежние подразделения, которые воевали в 2022-2023 годах. Но, тем не менее, личный состав у ВСУ есть, его меньше не становится.
Мобилизационные мероприятия на Украине продолжаются. Да, люди там сопротивляются, но все равно территориальные центры комплектования выгребают и рабочих с заводов, и правоохранителей, и даже женщин, и мобилизуют их на фронт», – добавил Клинцевич.
Спасибо!
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