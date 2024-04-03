Скоро Россия возьмется за украинские мосты

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После ударов ВС РФ по украинской энергетике стоит ждать ракет, которые будут бить по мостам через Днепр.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После мартовских ударов по энергетике пока свет у нас есть. Но я всем знакомым говорю: сделайте профилактику генераторам, посмотрите, заряжены ли аккумуляторы, повербанки, потому что любой… и этой ночью могут нанести удар. Понятно, что атомная энергетика дает с профицитом электроэнергию, но без гидроэлектростанций, без ТЭС, которые в значительной степени сейчас выведены из строя и неизвестно, когда будут восстановлены… но могут ударить и по Киеву», – сказал эксперт.

«Об этом многие уже говорят, что стоит ждать не только прилетов по правительственному кварталу, но и по энергетике, подстанциям и так далее. Тем более что, судя по всему, накапливают запас ракет именно для массированных ударов. Ну что еще остается? Мосты через Днепр потенциально угрожаемые. Наверняка, апрель-май, наверное, попробуют», – заявил Золотарев.