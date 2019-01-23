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23.01.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Местная власть, Россия, Севастополь
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Скоро севастопольский губернатор может потерять все

Позиции губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова находятся на грани банкротства.

Об этом в рамках заседания экспертного клуба «Регион» в Москве, посвященного эффективности региональной власти, заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Овсянников обесценил образ губернатора-технократа, а его работа не позволяет снизить социальное напряжение в регионе.

«Запрос на губернаторов-технократов, мягко говоря, спал — никак это социальное напряжение больше не снимает, да и прямо скажем, некоторые из них просто находятся в ситуации банкротства. Не будем показывать пальцем, но господин Овсянников в Севастополе уже совсем скоро может потерять все. Насколько я знаю, в Севастополе к его команде очень критично относятся.

Как мы понимаем, в этом году там будут выборы в Законодательное собрание, а этот регион особенно важен, как и Крым. И позиции правящей партии там сейчас архиважны. Проблема есть, никто эту проблему не решает, а времени остаётся всё меньше», – заявил Бондаренко.

Эксперт также подчеркнул, что с аналогичной проблемой может столкнуться и Республика Крым.

«Очевидно, что мы столкнемся с проблемами на ближайших выборах, с точки зрения эффективности власти, в Крыму», – прогнозирует политолог.

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