«Скоро смогут пройти БМП»: в Москве ждут десанта ВСУ через Днепр

Владимир Гладков.  
23.06.2023 16:11
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


После двух недель неудачного наступления ВСУ могут попытаться перебросить несколько мобильных групп через подсыхающую пойму Днепра, в тыл российских войск.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Илья Васюнин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После двух недель неудачного наступления ВСУ могут попытаться перебросить несколько мобильных групп через подсыхающую...

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«Происходит перегруппировка ВСУ. Видимо, после этого неудавшегося блицкрига пытаются перейти к плану «Б». тем не менее, резервы у СВУ остаются. Они ждут, пока наша линия обороны дрогнет, и туда эти резервы будут бросать.

У них есть преимущество в связи с более компактным размещением войск. У нас линия фронта растянута, а у них войска находятся в таком мешке, и есть возможность перебрасывать на разные участки фронта подразделения. То есть, если наша линия обороны сыплется, какой-то успех есть, то туда направляются уже массированные удары.

Но проблема для них состоит в том, что прорыва обороны ни на одном участке, несмотря на тяжелейшие бои, за последние две недели не произошло», – сказал Васюнин.

Он предположил, что ВСУ могут начать новое наступление через подсохшую пойму Днепра.

«Сейчас высыхает русло. То есть наверняка и попытки форсировать Днепр в районе ЗАЭС. Русло высыхает, люди точно могут пройти, совсем скоро смогут пройти джипы, а потом и БМП. С танками сложнее, но такой мобильной группой залететь и попытаться закрепиться на нашем берегу они могут.

И чуть выше по течению, в районе села Каменское, как бойцы рассказывают, могут они попытаться обойти по высохшему дну. Там есть каменистые участки, по которым бронетехника может пройти», – добавил военкор.

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