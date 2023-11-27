«Скоро туда придёт война» – в Киеве советуют не связываться с богатыми аравийскими странами

На Ближнем Востоке вскоре разгорится большая война, поэтому богатеям не стоит покупать недвижимость в Объединённых арабских эмиратах или других странах.

Об этом в своём блоге заявил экс-советник президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Ближнем Востоке такая буря, такая многоканальная война разрастается, что кто её остановит. Ещё на Катар это всё перебросится, на Саудовскую Аравию, Объединённые эмираты.

Всякие придурки и недоумки покупают недвижимость в Объединённых эмиратах – их первых и грохнут, эти ОАЭ. Какие всё-таки люди болваны, прям удивительно – миллиардеры, и лезут туда, в эту исламскую западню, в яму», – уверен Соскин.