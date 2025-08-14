Скоро у нас не останется операторов БПЛА – инструктор ВСУ
Украина полностью провалила программу подготовки операторов дронов, в отличие от России, которая успешно масштабировала этот процесс. В результате ВСУ рискуют столкнуться с тем, что сами дроны в войсках будут, но ими некем будет управлять.
Об этом в эфире видеоблога NemyriaLive заявил руководитель центра подготовки операторов БПЛА «Крук», в прошлом политолог Виктор Таран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что мы полностью провалили – это вопрос подготовки операторов БПЛА. Мы первыми начали делать учебные школы, которые начали масштабироваться, и мы опережали россиян. Но в результате россияне это поставили на поток, школы имеют государственное финансирование, а у нас учебные центры не имеют никакой финансовой поддержки…
Я приведу только одну цифру – мы раньше готовили 250 человек за месяц, а сейчас выпускаем 60-70. Ресурсов нет… Это – проблема, и если мы эту проблему не решим, то у нас не будет скоро на фронте операторов. Дроны будут того или иного качества, а операторов не будет», – заявил Таран.
