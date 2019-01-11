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11.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Украина, Финансы, Экономика коллапса
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Скоро Украина останется без денег МВФ

Во время избирательной кампании ни один украинский политик не поддержит сотрудничество с МВФ, для продолжения которого обязательны такие непопулярные шаги, как повышение тарифов в сфере ЖКХ.

Таким мнением в эфире телеканала «Рада» поделился исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прервём сотрудничество с МВФ, мы не сможем удержаться в программе. Я считаю, что после транша, который мы получим, при хорошем раскладе в мае, вряд ли мы сможем дальше продолжать сотрудничать. Договор подписан на 14 месяцев, но учитывая, что он начал работать с прошлого года, и 1,3 миллиарда долларов уже было получено, а остаток – 2,6 миллиарда распределён на две части. Вот майскую часть мы получим», – пояснил аналитик.

«Я думаю, что май окажется последним рубежом, потому что дальше надо будет идти на непопулярные шаги – как минимум, дополнительное увеличение тарифов. И понятно, что ни один политический игрок из правящей коалиции не хотел бы поддерживать подобного рода шаг, потому что это может крайне негативно сказаться на рейтингах. А в пике политического цикла это было бы крайне непопулярное решение. Я думаю, как обычно в случае с Украиной, сначала сотрудничество будет приостановлено, а потом постепенно умрёт», – резюмировал Устенко.

Напомним, что в марте на Украине пройдут президентские, а в сентябре – парламентские выборы.

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