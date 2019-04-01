Скоро Украина пошлет Порошенко в “пешее эротическое путешествие”

01.04.2019, Киев, Игорь Петров

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко, находясь в шаге от пешего эротического путешествия, позволяет себе уничижительно вести себя с оппонентами.

Об этом на своем Youtube-канале заявил эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы реально в шаге от того, чтобы послать Порошенко в пешее эротическое путешествие. Пройдет Тимошенко во 2 тур – данные ЦИКа показывают, она там на втором месте. И у неё есть шансы пройти туда, это вообще будет феерично. Не пройдет Юлия Владимировна, окажется там Зеленский и Порошенко – все равно у Порошенко по большому счету, нечем будет крыть. Давайте посчитаем голоса. Зеленский взял со старта 30% – то, что показывает подсчет.

При этом у него практически нет антирейтинга, мы не узнали какие-то страшные вещи, не узнали, что у него переговоры с российским бизнесом, не знали, что он интересуется детьми. Это все, что порохоботы будут навязывать. “Раздавить марионетку Коломойского” и прочее. Себе даже Янукович такого не позволял. Никогда не было такой уничижительной риторики относительно оппонентов. В конечном итоге, мы же не на войне. Выборы для того, чтобы демократическим путем определить победителя, а не уничтожить его. Но Петр Алексеевич занял конкретно уничижительную позицию, когда он называет своих оппонентов такими словами – марионетка, пятая колонна, рука Кремля и т.д”, – говорит Романенко.