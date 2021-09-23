Скоро Украине придёт закономерный конец – Муратов

23.09.2021 21:58 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Большинство украинцев уже осознали, что у их страны нет никакого будущего – управляемая и разграбляемая националистами «незалежная» оказалась не нужна ни Европе, ни США.

Об этом в интервью, опубликованном на официальном сайте ОД «Донецкая республика», рассказал один из лидеров движения Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Украины сегодня нет никакого образа будущего. Они уже начинают понимать, что в Европе никому не нужны, что их просто использовали, и уже не прыгают, не скачут. Рост тарифов, коррупция, отсутствие безопасности… Ни единого просвета нет в этом тёмном царстве. Люди разочарованы. Они живут в постоянном страхе, в оккупированной Западом стране», – сказал он.

Алексей Муратов подчеркнул, что большинство украинцев понимают – их страна управляется «сумасшедшим диктатором и радикальным меньшинством». Однако из-за страха перед политическим режимом многие из них не могут открыто заявить свою позицию.

«Страна запугана. Это всё не настоящее, всё искусственное, не искреннее, не человечное. И я уверен, что оно окажется недолговечным и скоро всему этому придет конец», – добавил общественник.