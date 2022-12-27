«Скоро украинские ВВС отработают в глубине России» – полковник ВСУ

27.12.2022  10:38 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Сам факт того, что украинскому беспилотнику удалось добраться до стратегического аэродрома «Энгельс», говорит о неудовлетворительном состояние российской ПВО.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный летчик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сам факт того, что украинскому беспилотнику удалось добраться до стратегического аэродрома «Энгельс», говорит о...

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«Это говорит либо об очень хорошем уровне радиоэлектронной борьбы, которую несут наши беспилотники. То есть он может идти с определёнными средствами РЭБ, которые тушат или делают невозможной его засечку по движению. Либо это говорит о том, что ПВО РФ не существовало, не существует и, наверное, уже существовать не будет. То есть вся ПВО России сейчас на линии фронта», – сказал полковник.

«Если «Стриж», это Ту-141, неманевренная машина, пятитонная, с отражающей поверхностью примерно такой, как у истребителя, и она проходит на дальность 600-700 км, то это говорит о том, что наши лётчики на украинских истребителях могут так же выполнять такого рода вояжи. И эти вояжи как раз попадают в боевой радиус тех же МиГ-29, Су-27. То есть если пролетел «Стриж», то пролетит и МиГ-29, и Су-27.

Я думаю, мы в ближайшее время вообще услышим новости о том, что просто наши лётчики работают по российским военным объектам на территории России, ну и естественно, на оккупированной территории», – заявил Свитан.

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