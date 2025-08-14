Скоро увидим поголовное бегство ВСУ за Днепр – американский полковник
Из-за нехватки резервов украинские подразделения могут начать крупные отступления.
Об этом на канале «RealTalk World» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ситуация с украинской стороны очень серьёзная, они не могут ничего сделать. Где маневрирование силами, где резервы, которые будут брошены в бой? Им нечем уничтожить российские войска.
Мы видим, как они производят сотни беспилотников, но русские всё лучше справляются с ними. И я не думаю, что украинцы смогут сделать что-то ещё, кроме как сидеть и смотреть, как всё рушится.
И тогда, я думаю, мы впервые увидим массовое отступление через реку всех, кто остался. У них уже и на первой линии обороны никого нет», – сказал Макгрегор.
Он подчеркнул, что ситуация настолько критична, что туда могут направить нацистов из запрещённого в РФ «Азова».
«Но я буду удивлён, если они будут сражаться. Они понимают, что если появятся там хоть какой-то серьёзной силой, то будут полностью уничтожены русскими», – подытожил полковник.
