Скоро все панические разговоры сконцентрируются на Днепропетровской области – Арестович

Темпы наступления в Днепропетровской области стремительно нарастают

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины и фигурант российского списка экстремистов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он отметил, что объявленная эвакуация 18 населенных пунктов Днепропетровщины показывает глубину фронта.

«Это примерно оперативно-тактический уровень – под сотню километров по ширине, и это неприятно в перспективе. Кроме того, надо понимать, что протыкая Донецкую область и заходя на территорию Днепропетровска, российские войска резко меняют характер своего оперативного напряжения. Потому что Донецкая область – это почти сплошная агломерация. Один населённый пункт переходит в другой: шахты, терриконы, разрушенные заводы и так далее. И брать это очень-очень сложно», – обратил внимание гость эфира.

При этом он заметил, что Днепропетровская область преимущественно равнинная, и там темпы наступления могут быть совершенно иными.