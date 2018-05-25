25.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Выборы, Донбасс, Политические репрессии, Россия

Скоро все узнают, что Тимошенко лично инструктировала Савченко


Президент Украины Петр Порошенко заинтересован в обострении на Донбассе, чтобы подготовить население к репрессиям против оппозиции. Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Ростислав Ищенко.

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«Серьезной войны он боится, потому что она может закончиться очень быстрым поражением, которое окончательно обнулит его позиции внутри страны. Ему нужно подогревание ситуации на Донбассе, чтобы напомнить населению – идут боевые действия. Наши ребята там гибнут, а в это время мерзавцы атакуют власть», – сказал Ищенко.

По его мнению, Порошенко попытается связать обострение на Донбассе с действиями своих внутриполитических оппонентов.

«Он скажет, что они согласовали свои действия с Москвой, готовя в Киеве переворот. Будет начато уголовное преследование против всех оппозиционеров на основании того, что они агенты ФСБ, Путина, Кремля, пятая колонна Москвы. Юра Луценко – товарищ исполнительный. Ему скажут выдвинуть обвинения – он их и выдвинет. Там будут написаны правильные слова про измену родине, подготовку госпереворота. Тимошенко лично инструктировала Савченко, как из миномета обстреливать Верховную раду. Как в таких условиях проводить президентские выборы?», – сказал Ищенко.

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