Скоро всплывут новые подробности теракта на «Северных потоках»

Елена Острякова.  
23.05.2024 12:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1889
 
Дзен, Россия, США, Терроризм, Украина, Энергетика


Новые подробности подрыва газопроводов «Северные потоки» могут быть опубликованы уже в ближайшие месяцы на фоне президентской предвыборной кампании и общего обострения политической ситуации в США.

Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил российский политолог-американист Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новые подробности подрыва газопроводов «Северные потоки» могут быть опубликованы уже в ближайшие месяцы на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я вам даже скажу когда – июль-август-сентябрь, вот тогда начнется массированный слив компромата. К этому моменту нам нужно иметь отработанную систему доказательств и систему процессуальную, чтобы с ней выходить. Тем более что к сентябрю наши американские и европейские «партнеры» будут гораздо внимательнее прислушиваться к тому, что будет исходить из Москвы», – сказал Евстафьев.

По его мнению, компромат для первой разоблачительной публикации журналиста Саймона Херша был передан ему одновременно Госдепом США и ЦРУ, которые играют против Агентства национальной безопасности и лично советника президента по безопасности Джека Салливана, который, как полагает Евстафьев, лично санкционировал теракт.

Он полагает, что компромат существует уже год, но его обладатели выжидали, пока «коллективный Байден распадается».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть