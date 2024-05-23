Скоро всплывут новые подробности теракта на «Северных потоках»
Новые подробности подрыва газопроводов «Северные потоки» могут быть опубликованы уже в ближайшие месяцы на фоне президентской предвыборной кампании и общего обострения политической ситуации в США.
Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил российский политолог-американист Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я вам даже скажу когда – июль-август-сентябрь, вот тогда начнется массированный слив компромата. К этому моменту нам нужно иметь отработанную систему доказательств и систему процессуальную, чтобы с ней выходить. Тем более что к сентябрю наши американские и европейские «партнеры» будут гораздо внимательнее прислушиваться к тому, что будет исходить из Москвы», – сказал Евстафьев.
По его мнению, компромат для первой разоблачительной публикации журналиста Саймона Херша был передан ему одновременно Госдепом США и ЦРУ, которые играют против Агентства национальной безопасности и лично советника президента по безопасности Джека Салливана, который, как полагает Евстафьев, лично санкционировал теракт.
Он полагает, что компромат существует уже год, но его обладатели выжидали, пока «коллективный Байден распадается».
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