Скоро всушники услышат «Мы вас туда не посылали» – депутат Рады

Вадим Москаленко .  
06.09.2023 23:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Из-за слишком сложного и забюрократизированного госаппарата многие всушники не способны получить статус участника боевых действий, лишаются льгот и выплат.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил бывший СБУшник, депутат Андрей Кожемякин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за слишком сложного и забюрократизированного госаппарата многие всушники не способны получить статус участника боевых...

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«К сожалению, сегодня в Министерстве обороны работа по выдаче статуса ветерана боевых действий не налажена на том уровне, который нужен во время войны.

Дело в том, что я сам столкнулся с проблемой, когда полтора года люди, погибшие, воевавшие в начале войны, полтора года их семьи не могут получить эти документы и статус погибших бойцов, статус участника боевых действий», – сказал Кожемякин.

Он подчеркнул, что, таким образом, семьи ВСУшников не смогут получить причитающихся льгот, а сами ветераны после войны столкнутся с непониманием и неприятием общественности.

«От этого их дети, которые сегодня остались без родителей, они не могут использовать эту возможность поступить и воспользоваться этой возможностью при поступлении в высшие учреждения. И они звонят бедные по телефонам тех, кого знают, народным депутатам или военным, и просят помочь получить эту электронную справку, в которой аж 9 пунктов, которые надо выбегать.

Эта проблема может вылиться в эту фразу, после войны, когда придут наши воины, а им будут говорить: берите справку, справку участника боевых действий у тех, кто вас туда посылал. Такого не должно быть», – трепался СБУшник.

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