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01.11.2021 10:40 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Происшествия, Украина
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Скороход рассказала интимные подробности связи с Поляковым

Новости Украины​Загадочно скончавшийся порвавший со «слугами» депутат Верховной рады Антон Поляков и его коллега по...

​Загадочно скончавшийся порвавший со «слугами» депутат Верховной рады Антон Поляков и его коллега по парламенту Анна Скороход были помолвлены.

Об этом сама Скороход заявила в эфире телеканала «Украина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Скороход, они были не просто друзьями, а парой и на момент отношений состояли в разводе.

«Мы был помолвлены и должны были расписаться на его день рождения. Он очень этого хотел, потому что для него это был большой праздник. Поэтому я, скорее, не просто друг, а любимая женщина… Нет, он был разведен, так же, как и я. И я могу вам дать решение суда о разводе. Это был мой подарок. Просто у людей есть привычка заглядывать в чужую замочную скважину и не замечать то, что есть у них самих. Мы были в разводе оба, и нас ничего не связывало с нашими бывшими семьями», – заявила Скороход.

Напомним, что после смерти Полякова Скороход потеряла сознание в одном из кабинетов парламента.

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