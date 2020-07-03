Скорость деградации «Слуги народа» бьет все рекорды – эксперт

03.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пропрезидентская партия «Слуга народа» за 11 месяцев потеряла каждого четвртого своего избирателя и лишилась монобольшинства в парламенте.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тогда «Слуга народа» набрала 43 процента, а ОПЗЖ – 13. А сейчас мы видим, условно, разрыв 30 и 20-25. То есть разрыв в лучшем случае в полтора, разрыва в три раза уже нет. За 11 месяцев «Слуга народа» потеряла каждого четвёртого своего избирателя по всем соцопросам. При этом ОПЗЖ набрала от 50 до 100 процентов рейтинга, «Европейская солидарность» в среднем 100, по самым худшим оценкам – 40, а «Батькивщина» 10-20 процентов рейтинга.

То есть все оппоненты набирают, партия власти просаживается. Если выборы сейчас были бы, то в лучшем случае в этой коалиции «Слуга народа» смог бы претендовать на должность главы Верховной рады, а премьер бы был, скорее всего, уже не их. То есть монобольшинство и политическое основание для монобольшинства уже уничтожено.

Моновласть электорально, социологически, социально уже не существует. Поэтому за эти 11 месяцев произошли кардинальные изменения политического баланса. Если раньше у «Слуги народа» было больше рейтинга, чему у всех партий вместе взятых, то сегодня все остальные имеют значительно больше, чем «Слуга народа», – заявил Бортник.

«Во-первых, эта волна не смыла всё то, что натворили попередники. А они обещали смыть – перестроить политическую систему, начать сшивать страну, по-другому решить ключевые общественные вопросы. Ни один вопрос не решён.

Эта волна делает свои ошибки: земельная реформа, меморандум МВФ, постоянные зашквары и конфликты – нет недели без зашквара. Видимо, по такому принципу живёт вся эта команда. Соответственно, наступает социальное разочарование и всей командой «Слуги народа», и президентом, и теми структурами, которые они создали – парламент, правительство. Это тоже прослеживается во всех этих рейтингах, система деградирует», – добавил эксперт.