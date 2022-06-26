Скорость поставок РСЗО «HIMARS» Украине будет беспрецедентной – представитель Пентагона

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Новости Украины

Пока не ясно, когда и где закончатся боевые действия на Украине, но Киев должен сам для себя определить, что для него будет победой.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, вы увидите новые поставки таких систем, как «HIMARS», в будущих траншах, это очень вероятно. Президент Байден очень четко сказал президенту Зеленскому, что мы будем им помогать столько, сколько мы можем и так быстро, насколько это возможно. Я вам скажу, это вооружение поступает с рекордной скоростью, мы такого раньше не видели, это беспрецедентно. Скорость, с которой помощь доходит до передовой на войне в Украине, в буквальном смысле, поставки приходят каждый день, не только от США, мы просто самый большой донор, более 40 стран со всего мира тоже поставляют помощь Украине в разных формах», – рассказал Кирби.

На вопрос, для защиты или для нанесения поражения русским передаётся оружие, американец ответил, что президент Украины Владимир Зеленский сам должен определиться, чем будет для него победа.

«Мы сосредоточены на том, чтобы Украина могла продолжать защищать себя и свой суверенитет, свой народ, свою территориальную целостность. Очевидно, борьбу ведут украинцы, только они определяют, какие операции они будут проводить, и это их право. Оснащение, которое они получают от США, – теперь их, это украинская собственность. Они решают, как они ее используют. Мы хотим, чтобы суверенитет Украины полностью уважался, мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины полностью восстановилась, но как это будет определено – на самом деле Путин должен закончить эту войну, но Зеленский может определить, как будет выглядеть победа для него», – объяснил официальный представитель Пентагона.