Скорость поставок РСЗО «HIMARS» Украине будет беспрецедентной – представитель Пентагона

26.06.2022  00:38 (Мск), Вашингтон
Владимир Гладков.  
Просмотров: 271
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина
Новости Украины

Пока не ясно, когда и где закончатся боевые действия на Украине, но Киев должен сам для себя определить, что для него будет победой.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока не ясно, когда и где закончатся боевые действия на Украине, но Киев должен...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Я думаю, вы увидите новые поставки таких систем, как «HIMARS», в будущих траншах, это очень вероятно. Президент Байден очень четко сказал президенту Зеленскому, что мы будем им помогать столько, сколько мы можем и так быстро, насколько это возможно.

Я вам скажу, это вооружение поступает с рекордной скоростью, мы такого раньше не видели, это беспрецедентно. Скорость, с которой помощь доходит до передовой на войне в Украине, в буквальном смысле, поставки приходят каждый день, не только от США, мы просто самый большой донор, более 40 стран со всего мира тоже поставляют помощь Украине в разных формах», – рассказал Кирби.

На вопрос, для защиты или для нанесения поражения русским передаётся оружие, американец ответил, что президент Украины Владимир Зеленский сам должен определиться, чем будет для него победа.

«Мы сосредоточены на том, чтобы Украина могла продолжать защищать себя и свой суверенитет, свой народ, свою территориальную целостность. Очевидно, борьбу ведут украинцы, только они определяют, какие операции они будут проводить, и это их право. Оснащение, которое они получают от США, – теперь их, это украинская собственность. Они решают, как они ее используют.

Мы хотим, чтобы суверенитет Украины полностью уважался, мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины полностью восстановилась, но как это будет определено – на самом деле Путин должен закончить эту войну, но Зеленский может определить, как будет выглядеть победа для него», – объяснил официальный представитель Пентагона.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть