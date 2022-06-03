«Скотина, на «Аллее ангелов» стоял?»: Тигран Кеосаян отчихвостил Галкина

Таким людям, как пародист Максим Галкин, который позволяет себе поливать помоями собственную страну, следует быть честным до конца.

Об этом в эфире канала «Эмпатия Манучи» рассказал кинорежиссёр, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кеосаяну задали вопрос, как он оценил оценку выступление его супруги Маргариты Симоньян, резко высказавшейся о Галкине.

«Молодец. Потому что глупые люди. Ну, Филя просто сошел с ума. Проще увидеть, что кто-то грязное белье достал. А речь-то не об этом. Совершеннейшим образом не интересует, кто ты, как ты, кого ты целуешь, с кем ты спишь. Это вообще личное дело каждого. Рита же о чем говорила. О том, что когда ты оскорбляешь страну, Максимка, ты начинаешь вещать как пророк Моисей с горы Синайской, следовательно, ты претендуешь на совесть нации. Ты укоряешь страну, Родину во лжи. Но тогда, если ты перешел на этот новый формат общения со зрителями, с поклонниками, а не лучше ли тебе, Максимка, перед тем, как становиться совестью нации, разобраться со своей совестью? Потому что ты всю свою жизнь, Максимка, обманывал зрителей, поклонников, но это ж не хорошо, Максимка, разберись с собой, со своей подушкой. С подушкой как ты живешь один на один ночью? Тебя бессонница, сука, не мучает? Вот, Рита с этой подушкой разобралась хорошо», – ответил Кеосаян.

Он привёл в пример артиста Бориса Моисеева, который не побоялся быть честным, оттолкнув от себя консервативного зрителя.

«Ты обманываешь на всю страну, что ты гетеросексуальный мужчина, который без памяти любит женщин. Это не его частный выбор. Он сделал карьеру, рассказывая консервативному обществу, в котором, наверное, это бы воспринялось бы не очень приветственно. По разным причинам – испугался, не испугался. Это его дело, это личное дело каждого говорить, не говорить. Вот, Боря Моисеев сделал камингаут. А ты, сделав эту карьеру, рассказывая, причём, активно рассказывая про семейный быт, про детишек, про любовь с Пугачевой. Верю, верю. Тем больше Алла Борисовна это уже рецидив после Фили», – сказал продюсер «Ты сначала книжки почитай. А то он все время говорит, что он на немецком разговаривает, если говорить о Максимке. Немецкий знает, по Гётте диссертацию или диплом писал. А ты, правда, интересовался всем тем, что происходит в мире, на Донбассе? Ты, скотина, на «Аллее Ангелов» стоял? Ты, скотина по этой улице, разбомбленной ездил? На кладбище рядом с аэродромом?», – возмутился телеведущий.