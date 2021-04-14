Скотный двор: На Украине появится отдельный суд для «ветеранов АТО»

14.04.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Пока вы спали, на Украине – новая реформа. На этот раз неугомонные Зе-чиновники взялись за права человека. И, что характерно, как в известном анекдоте, список людей прилагается.

Но – ближе к сути. Зеленский своими указами создал «Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины» и утвердил его персональный состав. Таким образом, в Офисе президента воплотили в жизнь свое старое обещание «лучшим людям страны», данное Зеленским во время одной из встреч с представителями так называемой «волонтерско-ветеранской общественности» и прочими активистами.

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Напомню, последние тогда жаловались президенту на вопиющую несправедливость: их, раненых на колчаковских фронтах и проливавших за Неньку кровь (сначала на Майдане, затем на полях «российско-украинской войны» и продолжающих защищать завоевания «революции гидности» в тылу, давая отпор всяческим «ватникам», сепарам и «пятой колонне Кремля»), судят по тем же законам, что и прочих посполитых. А это – непорядок.

Несознательные судьи сплошь и рядом не принимают во внимание факт «службы в очистке» в качестве смягчающего, а то и оправдательного обстоятельства при рассмотрении множества административных и уголовных дел, по которым проходят свидетелями и фигурантами упомянутые «защитники Украины». В качестве показательного можно вспомнить пресловутое «дело Стерненко», когда последнего с подельником даже упекли в СИЗО до суда (правда, как скоро выяснилось – ненадолго).

Кроме того, местные органы власти, особенно на юго-востоке, сплошь и рядом недодают «ветеранам» положенные им льготы, в частности, по выделению земли. Маршрутчики не желают катать «ветеранов» забесплатно, врачи – лечить и т.д., и т.п.

В ОП предложили создать механизм для анализа решений судов в отношении «ветеранов войны и общественных деятелей». Зеленский лично пообещал подумать, чем можно помочь ветеранскому горю. И, вот, подумал, и помог.

Как говорится в президентском указе, «Консультативный совет будет заниматься мониторингом соблюдения прав и свобод участников Революции Достоинства, ветеранов антитеррористической операции, военнослужащих, защищающих национальную безопасность и обеспечивающих оборону на Донбассе, а также волонтеров и правозащитников.(…) вносить предложения по защите нарушенных прав упомянутых лиц, помилованию, обеспечению справедливого правосудия и применению амнистии. (….) работать над усовершенствованием законодательства в сфере обеспечения прав и основных свобод лиц, которые защищали Украину».

Итого: на Украине сделан еще один шаг по воплощению в жизнь антиутопии Оруэлла про скотный двор, в котором, как известно, все звери были равны, но некоторые оказались равнее других. Ведь, – и это не секрет – равенство ВСЕХ граждан перед законом, независимо от происхождения, материального положения, вероисповедания и прочего бла-бла-бла закреплено в Украине на уровне Конституции, как базовая норма. Из этого положения вытекает и прочее равенство граждан. Например, в суде или в госорганах.

Но теперь, как видите, появилась «белая кость», права и свободы которой государство будет защищать в особом порядке, отличном от других. А че, как говорится, заслужили. Зря, что ли, на майдане мерзли?

При этом, как вы понимаете, аналогичное по сути предложение создать консультационный совет по вопросам защиты прав, например, священников или монахов УПЦ (тут можно подставить произвольно любую другую категорию граждан) будет с негодованием отвергнуто со ссылкой на то самое, закрепленное в Конституции всеобщее равенство.

Но «волонтеры и ветераны» – это, как вы понимаете, другое.

Фактически Украина незаметно морфировала в чисто феодальное по содержанию право. Когда, например, за однотипные преступления боярина и смерда наказывали разной мерой наказания. «Русская правда» – законоуложение времен князя Ярослава, прямо говорит об этом: «За княжеского сельского старосту или за полевого старосту платить 12 гривен, а за княжеского рядовича 5 гривен. А за убитого смерда или холопа 5 гривен. А за княжеского коня, если тот с пятном, 3 гривны, а за коня смерда 2 гривны».

Или в Европе в те же феодальные времена, дворянин, убивший крестьянина, был обязан выплатить семье убитого денежную компенсацию. А вот крестьянин, убивший дворянина, шел прямо на виселицу.

В средневековой Японии самурай вообще имел право убить простолюдина за явное или даже мнимое оскорбление. Или, в той же Японии в те же темные века, существовала практика цудзигири, когда самурай, получив новую катану, или разрабатывая новый вид боя или оружия, испытывал его эффективность, нападая на случайного беззащитного прохожего.

Вот, к примеру, украинские СМИ сообщили о том, что папа упомянутого Сергея Стерненко не дает жизни односельчанам и даже избил женщину. А сынуля угрожает местным расправой. Но это же черная кость – чего с ними церемонится! А Стерненко – «участник революции достоинства», хоть и не раненый на колчаковских фронтах по причине своего там отсутствия. Но ведь, защищал страну в тылу от «пятой колонны»! Бинго!

Многие в Киеве, кстати, правильно понимают происходящее. Вот, что пишет в своем блоге один киевский публицист:

«Патриоты» являются одним из привилегированных сословий. И, исходя из своего статуса, они требует вполне понятные и правильные для них вещи. 1) чтобы патриотов не судил суд, которым судят остальных и, тем более, чтобы патриотов не судил судья-«ватник». Ведь это абсурд, учитывая, что «ватники» находятся ниже всех по социальному статусу. 2) чтобы государство официально признавало статус-кво – неравноценность жизни патриота и представителя более низких сословий. Как заявил сам Стерненко на суде, Сергей Щербич, которого он похищал, состоял в партии «Родина», а потому является сепаратистом… Судить патриота за похищение «ватника» так же неуместно, как и судить за «жареных колорадов»… Да, закон нельзя исправить по вполне понятным причинам – 21 век, ЕС и Венецианская комиссия. Но его можно и нужно игнорировать, чтобы хотя бы таким образом приблизить к реально существующим общественным отношениям. Именно этого и требуют от Зеленского. И именно это он, в итоге, и сделает, если хочет и дальше управлять этим племенем».

Так что украинцев можно поздравить с важным шагом на пути к продвижению в сторону все более развитого нью-феодализма. В стране официально появилась новая привилегированная каста. Права «защитников Украины» теперь в надежных руках, а упомянутый Консультационный совет напичкан социально-близкими активистами, которые своих в обиду не дадут и друг дружке глаз не выклюют. Это пускай всяких Дудкиных за решетку сажают. А «патриот» должен гулять на свободе. На то он и патриот. Это же элементарно, Ватсон.

И горе тому, кто случайно или преднамеренно перейдет дорогу или окажется на пути у «участника революции достоинства, ветерана АТО, волонтера или правозащитника». У них теперь особый закон. А там – и до особого суда недалеко.