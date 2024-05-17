Скотт Риттер: Это информвойна – британская разведка лжёт о русских потерях

Максим Столяров.  
17.05.2024 16:57
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Информвойна, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Спецслужбы, Украина


Вбросы британской разведки о том, что ВС РФ теряют по 1000 солдат в день, абсурдны, поскольку именно сейчас Россия несёт самые низкие потери с начала СВО.

Об этом на канале журналиста Дэнни Хайфона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вбросы британской разведки о том, что ВС РФ теряют по 1000 солдат в день,...

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«Россия сегодня несёт самые низкие потери с начала этой войны, они настолько доминируют на линии фронта прямо сейчас, что это уже не 10 к 1. Мы говорим о соотношении 20 к 1, 30 к 1, 40 к 1. Так что на каждого убитого россиянина приходится 20, 30, 40 украинцев. Это совершенно несбалансированно, русские накапливают военную мощь с каждым днём, огромное количество войск и техники», – отметил он.

«Что касается британской разведки… Если это действительно хорошая разведка, ты её не публикуешь, вмешиваться в политическую игру не их работа. Их работа информировать лиц, принимающих решения, а уже потом они могут выйти и сказать, что вы знаете, русские несут очень большие потери. Но когда выходит британская разведка, вы автоматически понимаете, что участвуете в информационной войне», – заключил Риттер.

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