Скотт Риттер: Это информвойна – британская разведка лжёт о русских потерях

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вбросы британской разведки о том, что ВС РФ теряют по 1000 солдат в день, абсурдны, поскольку именно сейчас Россия несёт самые низкие потери с начала СВО.

Об этом на канале журналиста Дэнни Хайфона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Россия сегодня несёт самые низкие потери с начала этой войны, они настолько доминируют на линии фронта прямо сейчас, что это уже не 10 к 1. Мы говорим о соотношении 20 к 1, 30 к 1, 40 к 1. Так что на каждого убитого россиянина приходится 20, 30, 40 украинцев. Это совершенно несбалансированно, русские накапливают военную мощь с каждым днём, огромное количество войск и техники», – отметил он.



«Что касается британской разведки… Если это действительно хорошая разведка, ты её не публикуешь, вмешиваться в политическую игру не их работа. Их работа информировать лиц, принимающих решения, а уже потом они могут выйти и сказать, что вы знаете, русские несут очень большие потери. Но когда выходит британская разведка, вы автоматически понимаете, что участвуете в информационной войне», – заключил Риттер.