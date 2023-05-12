Скотт Риттер: Окно возможностей России на Украине ограничивается этим летом

Анатолий Лапин.  
12.05.2023 15:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Окно возможностей для России в противостоянии с Украиной ограничено этим летом. После Запад запустит свою военную промышленность на помощь Киеву.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший морпех-разведчик армии, экс-инспектор ООН по вооружениям США Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Окно возможностей для России в противостоянии с Украиной ограничено этим летом. После Запад запустит...

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По мнению Риттера, Росия все еще имеет потенциал для того, чтобы нанести Украине поражение, вопрос лишь в наличии политической воли для этого.

«Если Украине будет позволено и дальше в том же состоянии находиться, в котором находится сегодня, то это будет для России что-то типа раковой опухоли, которая будет давить на нее. А Америка этого и добивается. И вопрос заключается в том, что может ли Россия позволить с этой раковой опухолью и дальше существовать.

У России есть потенциал для того, чтобы нанести поражение Украине, несмотря на ту огромную помощь, которая Украине сегодня оказывается. Самый главный вопрос – имеется ли в России политическая воля для того, чтобы этого добиться. Но это вопрос к российскому правительству…

Чем дольше эта война будет продолжаться, тем хуже для России, потому что емкость индустриальных возможностей Запада огромна. Если в этом году России не удастся нанести поражение Украине, в таком случае это будет воспринято Западом как слабость со стороны России, это будет стимулом для того, чтобы и дальше оказывать всестороннюю помощь Украине для того, чтобы нанести поражение России.

Поэтому мне кажется, окно возможностей для России ограничено этим летом, до того, когда западные возможности будут реализованы в полной мере», – заявил Риттер.

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