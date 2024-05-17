Скотт Риттер: Приписываемый Трампу «мирный план» нежизнеспособен

Без освобождения русскими Одессы – говорить с Москвой о «мирном плане» не имеет никакого смысла, будь то Дональд Трамп или кто-то ещё.

Об этом на канале журналиста Дэнни Хайфона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идея о том, что Дональд Трамп возьмёт телефон, позвонит Путину и спасёт мир, абсурдна. Потому что – что он собирается предложить Путину? Я имею в виду, что некоторые люди выдвигали предположения о «мирном плане» Дональда Трампа на Украине и опубликовали глупую карту, на которой изображена демилитаризированная зона и Харьков, Сумы и вся эта область вдоль российской границы. Но потом там говорится об остальной части Украины, и она спускается вниз и показывает Одессу. И я такой: я могу гарантировать, что Россия никогда не допустит создания демилитаризованной зоны, которая не включала бы Одессу. Это глупость», – подчеркнул он.



«Но что происходит? Трамп выставляет это на стол, русские смотрят и говорят: нет, этого не произойдёт. И что он скажет: о, хорошо, я буду разумным здесь, как же нам это решить? Или он собирается сказать: нет, я Дональд Трамп, я сказал тебе, в чём заключается мой план, я великий человек, ты уволен. Что он должен заявить? Мне надо сделать НАТО самым сильным альянсом в мире, мы должны противостоять российской угрозе?.. Это просто непредсказуемость. Так что, я думаю, что Дональд Трамп – это самое худшее, что могло случиться с американской внешней политикой с точки зрения предсказуемости. Это очень опасная вещь», – заключил Риттер.