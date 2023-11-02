Скотт Риттер вновь протрубил о грядущей победе России

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Ситуация на фронте говорит о стратегическом перевесе России. В итоге Украине придется пойти на условия мира, которые ей выдвинет Москва.

Об этом заявил экс-офицер разведки США, военный эксперт Скотт Риттер в программе «Большой вопрос» на «Первом севастопольском», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Зеленский находится сейчас в очень ненадёжной ситуации. Он существует, чтобы дать силу Западу противостоять России. Пока Запад рассматривает его как жизнеспособный инструмент для решения этой задачи и пока он может противостоять так, что это смотрится правдоподобно, я думаю, Запад будет продолжать его финансировать. Стратегически Россия изменила позицию, и теперь она доминирует на поле боя, и она также доминирует геостратегически. А Зеленский становится всё больше бременем для Запада, нежели выгодой. Я думаю, что перед нами сейчас будет разворачиваться последний акт театрального представления Зеленского. И у него будет трагический финал», – подчеркнул Риттер.

Он назвал ситуацию на линии боевого столкновения «дедлок» – взаимное блокирование, когда ничего не происходит, и ситуация заморожена.

«Я думаю, что Россия перешла в позиционную войну в августе-сентябре 2022 года, когда украинское контрнаступление заставило Россию отвести войска от Харькова, с правого берега Днепра, от Херсона. Россия перешла в оборонительную позицию, позиционную войну, чтобы выиграть время. И мобилизовала 300 тысяч человек, и еще сотни тысяч добровольцами вступили в армию, прошли обучение, были экипированы, заняли оборонительные позиции. И отразили удары, идущие с украинской стороны, восстановиться которой помогло НАТО. Современная цель украинской армии – начать наступательную операцию против России. Российская позиция была оборонительной, ждали выступления с украинской стороны, но сейчас Россия отразила наступление, распылила силы украинской армии. И сейчас Россия переходит в наступление. Мы видели это в нескольких местах: Авдеевка, Купянск, Лиман. Мы видим Россию, переходящую в наступление. Ну, теперь Россия должна сломать украинские оборонительные позиции», – пояснил военный эксперт.

По его словам, в идущей позиционной войне инициатива пока не на стороне России. Тем не менее, Россия обладает постоянной инициативой в стратегическом плане.

«Украина потеряла свои стратегические резервы. А России ещё предстоит использовать свои главные резервы. Мы видим, как Россия стремится закончить с позиционной войной и перейти в следующую фазу, когда они начнут активно вытеснять украинские силы с русских территорий. А, может быть, даже в районе Харькова и далее за ним. Я думаю, что это один из самых важных аспектов, происходящего сегодня – российское наступление в районе Купянска и Лимана. Это украинская территория, и это не освобождение территории ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона. Речь идёт о захвате территорий в Харьковской области, что является украинской территорией. Были разговоры, и мы слышали от Дмитрия Медведева, что Россия, возможно, возвратит больше территории. Я думаю, это то, где слова переходят в дело. И эта часть общей направленности, когда действия Вооружённых сил России переходят в наступательный характер. И они не только освободили российские территории – они устанавливают контроль над новыми украинскими территориями. И это будет до тех пор, пока Украина не решит, что в её интересах будет лучше закончить этот конфликт на условиях, продиктованных Россией», – заключил Риттер.

Справедливости ради стоит заметить, что Риттер практически с самого начала СВО прогнозирует неминуемое военное поражение Украины