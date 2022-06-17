Скребут по сусекам: музейные советские БТРы из тернопольского парка снова поедут воевать

17.06.2022  10:08 (Мск), Тернополь
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Транспорт, Украина
Новости Украины

Музейную советскую военную технику, которая стояла в Старом парке в центре Тернополя, передают ВСУ.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Музейную советскую военную технику, которая стояла в Старом парке в центре Тернополя, передают ВСУ....

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«Военную технику, которая находилась в Старом парке в Тернополе, передадим для нужд наших защитников. К нам обратилась одна из воинских частей. Бронемашины могут быть реконструированы и приведены в боеспособное состояние, а пушку военные смогут использовать в качестве муляжа для прицела на полигонах», — говорится в сообщении.

Ранее ПолитНавигатор сообщал, что США предоставили Украине почти 97 000 противотанковых систем – больше, чем всех танков в мире.

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