30.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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«Скрипали живы. Бабченко жив. Пластинку малость заело»

Инсценировка убийства беглого либерала Аркадия Бабченко, вопреки расчетам властей Украины, будет иметь для них обратный эффект.

Об этом в своем блоге пишет российский публицист Егор Холмогоров.

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«Скрипали живы. Бабченко жив. Пластинку малость заело… Хорошая новость с Бабченко состоит в том же, что и в случае с мальчиком и волками. В следующий раз никто плакать уже не будет.

А главное – никто не будет называть его “журналистом”, поскольку это обычный сотрудник иностранных спецслужб, задействованный в политической провокации.

Причем после этого цирка и веры в “российские спецслужбы организовали убийство” (мне нравится кстати “организовали”, а не “готовили”) не будет, конечно, ни у кого. И даже рукопожатные плакальщики себя как-то неловко почувствуют. Утрутся, конечно, но почувствуют неловко», – рассуждает Холмогоров.