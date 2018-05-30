30.05.2018, Киев, Михаил Рябов
  1 985 просмотров
Украина

«Скрипали живы. Бабченко жив. Пластинку малость заело»


Инсценировка убийства беглого либерала Аркадия Бабченко, вопреки расчетам властей Украины, будет иметь для них обратный эффект.

Об этом в своем блоге пишет российский публицист Егор Холмогоров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Скрипали живы. Бабченко жив. Пластинку малость заело… Хорошая новость с Бабченко состоит в том же, что и в случае с мальчиком и волками.  В следующий раз никто плакать уже не будет.

А главное – никто не будет называть его “журналистом”, поскольку это обычный сотрудник иностранных спецслужб, задействованный в политической провокации.

Причем после этого цирка и веры в “российские спецслужбы организовали убийство” (мне нравится кстати “организовали”, а не “готовили”) не будет, конечно, ни у кого. И даже рукопожатные плакальщики себя как-то неловко почувствуют. Утрутся, конечно, но почувствуют неловко», – рассуждает Холмогоров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть