Скрипка: Русский язык – оружие против свобод всех народов

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Можно воевать за Украину, славить её, носить вышиванки и жёлто-голубые наряды, однако если человек общается на русском языке, он ослабляет собственную свободу.

Об этом в эфире канала «И грянул Грем» заявил украинский музыкант, фронтмен группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая обратила внимание, что обычно музыкант отказывается давать интервью на русском языке.

«Я сделал очень большое исключение для вас. Русский язык – это ещё одно оружие против свобод разных стран, вот и всё. И это может быть слабое оружие, которое не очень быстро работает, это может быть очень сильное оружие, но это оружие. Чем больше русских слов, тем меньше свободы. Всё очень просто. Мы можем воевать за Украину, мы можем одеться в жёлто-голубые одежды, но если мы говорим на русском и даём интервью, мы ослабляем нашу собственную свободу», – ответил Скрипка.

Ведущая уточнила, как относиться к русскоязычным людям, которые поддерживают бандеровцев и спонсируют ВСУ, в ответ на что музыкант начал нести откровенную галиматью.

«Каждый для себя. Мне нужно петь, больше песен и эмоциональных посылов, а что-то там рассказывать людям не имеет смысла, только делами. Украинская армия доказывает делом. Если бы мы говорили – нас постоянно хотят за мирные переговоры посадить, вот это вся и говорильня. Надо делать, надо петь, надо быть ближе друг к другу на уровне идей свободы и гуманизма», – объяснял лидер «ВВ».