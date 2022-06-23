Скромно и трогательно: В Сербии помянули жертв нападения Германии на СССР

23.06.2022  16:03 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Дзен, Россия, Сербия


Сербия – одна из немногих стран в Европе, где руководство не переписывает историю Второй Мировой войны и не навязывает лживую концепцию об обоюдной ответственности нацистской Германии и Советского Союза.

Концерт в память о жертвах нападения на СССР состоялся вечером 22 июня в Белграде, когда в России проходит  День памяти и скорби. Перед зрителями выступили сербские и российские музыканты. Они исполнили песни военных лет – «Смуглянка», «Темная ночь», «Нам нужна одна победа», композиции Высокцого и задушевные казацкие распевы. Концерт прошел в сквере у памятника российскому императору Николаю II, рядом с Русским домом (он выступил организатором акции).


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В отличие от сегодняшних европейских столиц – Парижа, Варшавы, Берлина – в Белграде хорошо помнят, кто именно проливал для их освобождения свою кровь, передает корреспондент «ПолитНавигатор». Сербы и сейчас в большинстве поддерживают борьбу с современным нацизмом в ходе спецоперации на Украине.

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