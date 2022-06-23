Скромно и трогательно: В Сербии помянули жертв нападения Германии на СССР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сербия – одна из немногих стран в Европе, где руководство не переписывает историю Второй Мировой войны и не навязывает лживую концепцию об обоюдной ответственности нацистской Германии и Советского Союза.

Концерт в память о жертвах нападения на СССР состоялся вечером 22 июня в Белграде, когда в России проходит День памяти и скорби. Перед зрителями выступили сербские и российские музыканты. Они исполнили песни военных лет – «Смуглянка», «Темная ночь», «Нам нужна одна победа», композиции Высокцого и задушевные казацкие распевы. Концерт прошел в сквере у памятника российскому императору Николаю II, рядом с Русским домом (он выступил организатором акции).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В отличие от сегодняшних европейских столиц – Парижа, Варшавы, Берлина – в Белграде хорошо помнят, кто именно проливал для их освобождения свою кровь, передает корреспондент «ПолитНавигатор». Сербы и сейчас в большинстве поддерживают борьбу с современным нацизмом в ходе спецоперации на Украине.